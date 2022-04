Nel caso avessi bisogno di registrare il tuo marchio, il “Registro marche” di Amazon offre molti vantaggi ai proprietari di marchi e ai richiedenti che vendono sulla piattaforma.

Le vendite di merci contraffatte sono state a lungo problematiche nei mercati online, incluso Amazon. La contraffazione è un deterrente sia per le aziende che per i clienti a fare affari attraverso i mercati online. Per aiutare a combattere questo problema, Amazon ha lanciato il Registro marche per aiutare i proprietari di marchi a identificare i contraffattori e fermare qualsiasi attività di contraffazione relativa al loro marchio. Oggi il Registro offre molto più di misure e servizi anticontraffazione, ma l’iscrizione è limitata a coloro che hanno marchi richiesti o registrati.

Idoneità per l’iscrizione al Registro

Per iscriversi al Registro dei marchi, i proprietari devono essere in possesso di un marchio o di un design in attesa di essere registrato. Il marchio registrato deve corrispondere al nome del marchio sulla domanda di registrazione del marchio e deve apparire sul prodotto o sui prodotti in questione e/o sulla confezione del prodotto.

Le giurisdizioni che Amazon considera attualmente idonee sono: Stati Uniti, Brasile, Canada, Messico, Australia, India, Giappone, Francia, Germania, Italia, Turchia, Singapore, Spagna, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Regno Unito, Egitto, Svezia, Polonia, Unione Europea ed Emirati Arabi Uniti.

I requisiti per richiedere o registrare un marchio variano in ciascuna giurisdizione, così come i tempi di elaborazione di una domanda per procedere alla registrazione. Prima di decidere di richiedere un marchio, dovresti acquisire familiarità con i requisiti della giurisdizione in cui intendi depositare il tuo trademark.

Ci sono molti vantaggi a cui i proprietari di marchi registrati possono accedere: