Bennet prosegue sulla strada degli altri rivenditori sul territorio nazionale, ricorrendo al ritiro dei prodotti segnalati come pericolosi per svariati motivi. Tra questi troviamo prima di tutto le uova di Pasqua Kinder, con il conseguente pericolo salmonella, a cui si aggiungono i gelati Twix, Bounty, M&M’s per la presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge.

Un insieme tutt’altro che piacevole, ma che comunque non impedisce giustamente di pensare al futuro, data la presenza di nuovi sconti assolutamente interessanti, con i quali riuscire a confrontarsi, per cercare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sull’acquisto di smartphone o anche di beni di prima necessità.

Le offerte Amazon vi aspettano gratis sul nostro canale Telegram, scopritele subito iscrivendovi a questo link.

Bennet: le nuove offerte superano i prodotti ritirati

Le offerte legate al mondo dell’elettronica, che Bennet ha deciso di proporre nel periodo corrente, sono indubbiamente tra le migliori che abbiamo mai visto presso la stessa azienda. Il focus è forte sul mondo Apple, con ben due prodotti in promozione; stiamo parlando dell’eccellente Apple MacBook Air, il cui prezzo finale scende di poco sotto i 1000 euro, per passare poi per l’Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a 699 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti al mondo Android, con riduzioni importanti su prodotti da non più di 319 euro, come Galaxy A33s, Galaxy A22, Galaxy S20 FE, Galaxy A03s o anche Alcatel 1SE. Tutte le offerte del volantino sono comodamente raccolte nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, in modo da conoscere sin da subito i prezzi migliori.