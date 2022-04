Banche: è arrivata la frode che vi deruba con un messaggio tutti i soldi

Tutti eravamo a conoscenza delle truffe che si aggirano ogni anno in giro per il mondo: vishing, phishing e smishing sono all’ordine del giorno ormai. Ma stavolta i criminali hanno puntato ad un’esca piuttosto infallibile, ovvero le banche più importanti in Italia. Inutile dire che la fama di quest’ultima ha giocato a vantaggio dei truffatori. Insomma, come è suddivisa e come ci si può salvare?

Banche: come distinguere la truffa svuota conto

Prima di aprire i messaggi giunti sulla posta elettronica e non, controllate sempre:

mittente

errori di punteggiatura o ortografia

sede sociale

tono di urgenza e minaccia (tecnica di pressing)

(tecnica di pressing) link a pagine o applicazioni esterne

pagina web: è importante vedere in primis l’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare con https:// e non con http:// (la s è sinonimo di garanzia di sicurezza del un sito).

Il messaggio

Nel messaggio si legge:

“Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI