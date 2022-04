Android: questi 30 titoli a pagamento tra app e giochi sono gratis sul Play Store oggi

Come accade ormai di consueto, quasi quotidianamente, Android regalerà anche per questa giornata dei titoli dal suo Play Store.

Iniziativa prevede infatti che diversi giochi e diverse applicazioni siano gratuite solo per questa giornata o per pochi altri giorni. Ci sono 30 contenuti molto interessanti, i quali possono essere scaricati direttamente dai link che trovate qui sotto evidenziati in azzurro. Ricordiamo che quelli qui in basso fanno parte di una selezione ben accurata, la quale non risulta sempre in sconto.

Per godere anche delle migliori offerte da parte del mondo Amazon ogni giorno sul vostro smartphone, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: il regalo tutti questi titoli in lista, potete scaricarli anche adesso