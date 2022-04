Il vostro partner o i vostri genitori non avranno più modo di riprendervi quando incomincerete ad accumulare vecchi oggetti. Il motivo è molto semplice: molti di questi potrebbero rivelarsi estremamente rari e preziosi, capaci di farvi guadagnare un bottino più che inaspettato. Tantissimi collezionisti vanno alla ricerca degli oggetti più disparati, che possono essere monete, sneakers, francobolli, cellulari e tanto altro. Quindi, non è per nulla difficile che uno di quegli oggetti che tanto vengono ricercati li potresti avere proprio tu.

Oggetti che valgono una fortuna: eccone 5 che hanno fatto la storia (e che oggi sono rari e preziosi)

Nokia 3310

Menzionato in tutti gli articoli in cui si parla di vecchi cellulari: il Nokia 3310 è un evergreen che probabilmente non tramonterà mai. Vero e proprio totem della telefonia mobile, ha avuto un grandissimo successo nei primi anni 2000, per poi diventare un divertentissimo meme sul web. Attualmente questo esemplare vale 130 euro, ma all’asta può valere anche molto di più.

iPhone 1 (prima generazione)

Nel gennaio 2007 cambia per sempre la telefonia mobile grazie alla presentazione ufficiale dell’iPhone 1 di prima generazione. Apple lo progettò con 4GB di spazio (che ai tempi erano davvero tanti) con un prezzo di mercato di 499 dollari. Il collezionismo non dimentica nulla e ha deciso di renderlo un pezzo di antiquariato estremamente prezioso, tanto che sui siti di aste online è stato venduto a 10.000 euro.

Nintendo 1

Design spartano, sportellino manuale per inserire i giochi e colorazione grigia, cosa vuoi di più? Il Nintendo 1 è stato il precursore delle console che oggi conosciamo tutti, e ricavarci più di 1.000 euro non pare sia molto difficile, anzi.

Nintendo GameCube

La GameCube era un’ottima console, anche se ai tempi i giovani degli anni ’90 non sono rimasti particolarmente incantanti. Tuttavia, è riuscita ad avere una seconda vita nel collezionismo, essendo che di recente è stata venduta a 2.000 euro!

Game Boy Color

Concludiamo con il quinto oggetto raro del passato, forse quello a cui siamo più affezionati: il Game Boy Color. Attualmente questa piccola console portatile può essere trovata sui siti di aste anche a 1.500 euro.