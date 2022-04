WhatsApp: sarete invisibili con il nuovo e strepitoso trucco gratuito

Le funzioni di WhatsApp permettono di compiere azioni che tante altre applicazioni non permettono. Stiamo parlando infatti di una piattaforma ormai estremamente versatile che racchiude al suo interno tantissimi utenti ogni giorno.

Uno degli aspetti fondamentali di WhatsApp e ovviamente la messaggistica, la quale è implementata da un altissimo livello di privacy. Proprio quello che gli utenti vogliono insomma, la protezione dei loro dati e di tutti i loro messaggi privati. Proprio riguardo a tutto ciò sono stati apportati vari aggiornamenti negli ultimi anni, i quali hanno reso le chat di WhatsApp realmente impenetrabili. Qualcuno però vorrebbe spesso passare inosservato per non farsi notare online. Questa soluzione è possibile semplicemente utilizzando una nuova piattaforma che a quanto pare sarebbe ormai già un cult tra gli smanettoni.

WhatsApp: gli utenti sono felicissimi, esiste il metodo per passare inosservati all’interno della chat

Secondo quanto riportato sarebbero davvero in tanti a richiedere un più alto livello di privacy su WhatsApp. Gli ultimi giorni hanno mostrato una nuova applicazione, la quale riuscirebbe addirittura a nascondere l’accesso degli utenti oltre che il loro stato mentre leggono un qualsiasi messaggio.

Il nome da tenere a mente è Unseen, app che chiaramente permette a tutti di passare da invisibili all’interno della chat. Questa infatti permette di leggere i messaggi al suo interno e non su WhatsApp, offrendo dunque agli utenti l’opportunità di non farsi vedere. Bisognerà semplicemente tenerla attiva in background per usufruire delle sue funzioni. In questo modo anche l’ultimo accesso resterà bloccato all’ultima volta che siete entrati su WhatsApp.