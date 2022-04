L’aggiornamento più recente di WhatsApp per iOS include una funzionalità che l’azienda ha annunciato una settimana fa. Gli utenti potranno partecipare a chiamate vocali di gruppo con un massimo di 32 membri a partire da oggi. WhatsApp sta pianificando una serie di nuove funzionalità per i prossimi mesi, tra cui Reazioni, file di dimensioni maggiori che gli utenti possono trasmettere, una funzione della community e altro ancora. Gli utenti potranno effettuare telefonate di gruppo con un massimo di 32 persone con la versione dell’app 22.8.80.

L’interfaccia utente è stata riprogettata con un nuovo layout per l’audio. Inoltre, in questa ultima versione di WhatsApp per iOS è stato modificato lo stile dei fumetti dei messaggi vocali e delle schermate dei dati per i contatti e i gruppi. Nella galleria, c’è anche una nuova regolazione per accedere al tuo materiale preferito.

WhatsApp per iOS è in arrivo per gi utenti

È fondamentale notare che tutte queste funzionalità sono attualmente disponibili nell’app, ma potrebbero essere necessarie alcune settimane per raggiungere tutti gli utenti, come è tipico con le nuove funzionalità di WhatsApp. A parte l’introduzione di queste funzionalità a tutti gli utenti, WABetaInfo ha recentemente rivelato che gli sviluppatori stanno preparando Reactions 2.0 per la sua versione desktop. Ciò significa che in futuro gli utenti saranno in grado di rispondere ai messaggi con qualsiasi emoji preferiscano.

Ultimo ma non meno importante, WhatsApp sta lavorando per rimuovere la data di scadenza da un messaggio che scompare. Quando conservi un messaggio, questo non scompare dalla conversazione quando scade, ma chiunque può annullare la conservazione se non accetta di mantenere il messaggio nella chat dopo la scadenza.

Se un messaggio viene salvato, significa che si trattava di un messaggio scomparso che è stato trasformato in un messaggio normale per evitarne la scadenza. Quando qualcuno tenta di annullare la conservazione di un messaggio, viene immediatamente rimosso per tutti e il messaggio scompare dalla conversazione.