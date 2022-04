Vodafone non si tira indietro nella sfida con i principali attori della telefonia mobile nel mese di aprile ed in questa stagione primaverile. I clienti del gestore inglese avranno a loro disposizione una serie di novità per le offerte ricaricabile. Le migliori occasioni sono garantite ancora a chi effettua la portabilità della rete verso altro provider.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di aprile

L’occasione da non perdere per i clienti di Vodafone in queste settimane è senza dubbio la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Il costo della ricaricabile sarà di 8,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che optano per questa tariffa dovranno aggiungere soltanto una piccola quota una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione.

I clienti di Vodafone che scelgono la Special 100 Giga riceveranno inoltre una garanzia aggiuntiva. Il gestore, infatti, ha previsto un costo bloccato per la tariffa almeno durante il primo semestre a partire dalla data di attivazione della SIM: niente più rimodulazioni quindi per quanto concerne costi e soglie di consumo.

Gli interessati a Vodafone ed alla Special 100 Giga potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.