L’operatore Vodafone Italia ha recentemente rilanciato l’offerta denominata Special Minuti 50 GB contro Tim ed altri operatori come Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil. Il prezzo è davvero speciale.

Stiamo parlando di soli 9.99 euro al mese per questa offerta, che comunque rimane attivabile anche dai clienti che provengono da Kena Mobile. Ricordiamoci insieme cosa offre.

Vodafone Special Minuti 50 GB rilanciata contro Tim

L’offerta in questione comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che 50 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro ogni 30 giorni. In ogni caso, sia oggi che nei prossimi giorni, il costo di attivazione risulta pari a 0,01 euro e va sommato a quello della nuova SIM pari a 3 euro, salvo prezzi diversi applicati dal rivenditore.

L’operatore lascia attivabili anche altre offerte Special, come la Special Minuti 20 Giga con primo mese a 5 euro e successivi rinnovi a 11,99 euro al mese: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati attivando un nuovo numero senza portabilità. E ancora,Special 50 Digital Edition con primo mese a 5 euro e successivi rinnovi a 7,99 euro al mese: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico dati provenendo da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali.

Infine troviamo la Special 100 Digital Edition con primo mese a 5 euro e successivi rinnovi a 9,99 euro al mese: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico dati, prezzo garantito per 24 mesi con Smart Pay e Happy Black incluso provenendo da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli delle offerte disponibili.