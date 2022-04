Un elenco di sconti del 50% è alla portata di tutti gli utenti da Unieuro, grazie alla nuovissima campagna promozionale, infatti, i singoli consumatori sono pronti a spendere molto poco su ogni singolo acquisto effettuato, anche tramite il sito ufficiale.

Avete capito bene, le riduzioni che potete trovare visualizzate nel nostro articolo, non sono da considerarsi attive solamente in negozio, ma anche direttamente sull’e-commerce ufficiale dell’azienda, la quale promette un risparmio sulle spese di spedizione, completamente gratuite, al superamento dei 49 euro del valore complessivo dell’ordine.

Unieuro: le occasioni continuano a stupire

La campagna promozionale di Unieuro spazia, oltre a più categorie merceologiche, anche nelle più svariate fasce di prezzo. Gli utenti interessati ai top di gamma, ad esempio, potranno ricevere un Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, riuscendo a pagarlo solamente 1379 euro; discorso simile per l’ottimo Oppo Reno6 Pro, il cui valore finale corrisponde esattamente a 649 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni applicate alla fascia intermedia della telefonia, più precisamente con una spesa inferiore ai 400 euro. Qui sarà possibile scovare un numero crescente di sconti, tra cui troviamo ad esempio Oppo A54s, Xiaomi Redmi 9C, Redmi Note 11, Oppo A16s, Galaxy A13 e tantissimo altro ancora.

Se volete conoscere da vicino l’ottima campagna promozionale, ricordatevi comunque di collegarvi il prima possibile al seguente indirizzo, in questo modo avrete la possibilità di scoprire in anteprima i prezzi, per poi decidere se eventualmente è il caso di recarvi direttamente in negozio per i vostri acquisti.