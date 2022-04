Truffa phishing e conti svuotati: panico per gli utenti Postepay

Ci ritroviamo di fronte all’ennesima truffa, quella che prova a rubarvi i dati di accesso per entrare nel conto corrente. Questa volta una delle banche più famose d’Italia è stata utilizzata come espediente per farvi credere che si tratti di una vera comunicazione.

Ovviamente bisogna precisare che Postepay non c’entra nulla e che l’obiettivo dei malviventi è tutt’altro che quello di informarvi di un eventuale blocco del conto.

Postepay: truffati gli utenti con un messaggio che sembra arrivare dalla banca, eccolo qui

Il messaggio che trovate qui sotto non è assolutamente una comunicazione da parte del nostro gruppo bancario italiano. Si tratta solo di un metodo per provare a farvi inserire i vostri dati e rubarvi i soldi dal conto. Qui in basso la truffa nel messaggio: