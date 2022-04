Trony riesce a catturare l’attenzione di milioni di consumatori sul territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, impreziosita dalla presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, su cui poter fare affidamento.

Il volantino si propone come più valida alternativa a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, senza differenze territoriali di alcun tipo. L’unico neo riguarda l’impossibilità di accedervi tramite l’e-commerce, ma parlando di Trony è una pratica che non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Trony: le offerte non finiscono mai, ecco le migliori dell’anno

I Trony Days mettono sul piatto alcune delle migliori offerte dell’anno, mettendo a disposizione degli utenti un risparmio veramente inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa. I prodotti, come raccontato nelle scorse giornate, sono suddivisi in relazione al brand di appartenenza; ad esempio è possibile acquistare un Motorola Moto G41 a 249 euro, passando per Moto E7 Power a 129 euro o Motorola Moto E40 a 149 euro.

Gli amanti del mondo Realme, invece, troveranno pane per i propri denti in Realme GT Master Edition a 299 euro, Realme 8i a 169 euro, realme C21Y a 119 euro, Realme C25Y a 149 euro, Realme C11 a 99 euro o Realme C35 a 199 euro.

Le occasioni, come avete potuto notare, sono davvero tantissime e molto varie; se volete scoprire e conoscere da vicino la campagna, consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale.