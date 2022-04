Il 2022 è sino a questo momento l’anno degli aumenti di prezzo. In molti settori economici vi è stata un’impennata dei costi rispetto allo scorso anno. Anche sul fronte della telefonia ci sono delle novità a tal riguardo. Per i clienti di TIM, ad esempio, i prezzi per alcuni clienti sono destinati ad aumentare.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Il gestore ha deciso di applicare una serie di rimodulazioni sui costi per alcune tariffe low cost dedicate alla portabilità. Nel dettaglio, le offerte che saranno al centro di quest’opera di rimodulazione da parte di TIM saranno la TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

I clienti che hanno attivato in passato queste tariffe dovranno ora spendere 2 euro in più ogni trenta giorni per il rinnovo della tariffa. Il gestore italiano, come compensazione a questa rimodulazione, assicura 20 Giga per navigare in internet,

Le rimodulazioni di TIM, così come quelle di altri gestori che hanno effettuato simili operazioni nel recente passato, sono valide solo ed esclusivamente per i vecchi clienti.

Anche TIM, d’altro canto, prevede una novità positiva per tutti i nuovi clienti. Il gestore, infatti, ha deciso di assicurare costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento a chi sottoscrive una nuova rete. Nei primi sei mesi dall’attivazione della linea e della SIM non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi di rinnovo mensili ed anche sulle soglie di consumo.