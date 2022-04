Le cuffie over-ear WH-1000XMx di Sony sono tra le migliori sul mercato in termini di qualità del suono e cancellazione del rumore. Forniscono un’eccellente qualità del suono, un’efficace cancellazione del rumore e il supporto per un’ampia gamma di codec, tra le altre funzionalità. Internet è già stato inondato di alcune informazioni tecniche e di immagini che presumibilmente ritraggono le nuove cuffie WH-1000XM5.

Technik News, una fonte di notizie rispettabile, ha presentato diversi rendering delle cuffie, che hanno un aspetto più snello. Ciò è particolarmente evidente quando si osserva il punto di connessione in cui si uniscono le cuffie e l’archetto, con un risultato più elegante rispetto alla versione WH-1000XM4 attualmente sul mercato.

Sony WH-1000XM5, le cuffie potrebbero essere presentate molto presto

La fonte afferma che il Sony WH-1000XM5 è dotato di cancellazione attiva del rumore (ANC), il che significa che la durata della batteria del dispositivo può essere estesa fino a 40 ore se utilizzato continuamente. Utilizzando la cancellazione adattiva del rumore, questa è dieci ore in più rispetto alla durata della batteria pubblicizzata di 10 ore dell’XM4. Inoltre, secondo alcuni report, le nuove cuffie sono in grado di caricarsi completamente in 3,5 ore o meno, a seconda della configurazione.

Tra le altre caratteristiche di spicco ci sono il Bluetooth 5.2, l’inclusione di una porta per le cuffie e l’uso di uno slider anziché di un pulsante per controllare l’alimentazione del dispositivo. Sebbene i prezzi, la disponibilità e altre specifiche tecniche non siano ancora stati rivelati, si prevede che le nuove cuffie avranno un prezzo simile a quello delle WH-1000XM4.