A differenza di altre parti del mondo, in Italia è obbligatorio avere un’assicurazione auto di base per la responsabilità civile. Questa regola si applica indipendentemente dal fatto che tu acquisti un’auto nel paese o la importi dall’estero.

Se ti ritrovi in ​​un incidente avrai un livello base di protezione. In Italia, l’assicurazione auto viene applicata all’auto stessa piuttosto che a un singolo assicurato. Questa è una buona notizia per i conducenti perché finché il conducente del veicolo ha una patente di guida valida, sarà coperto dall’assicurazione mentre si trova in macchina se assicurata.

Ciò significa che finché la tua auto è assicurata, puoi prestare la tua auto a un amico senza doversi preoccupare del suo stato assicurativo personale. Inoltre, se ti trasferisci in Italia con la tua famiglia, la stessa polizza assicurativa per l’auto può essere condivisa, risparmiando così sul costo di dover acquistare più polizze. Naturalmente, se hai due auto, ognuna avrà bisogno della propria polizza assicurativa.

Ecco cosa succede a chi froda le assicurazioni

Secondo quanto riportato da ItalyNews24, degli avvocati della provincia di Taranto avrebbero falsificato le cartelle cliniche per ottenere un risarcimento dalle compagnie assicurative simulando falsi infortuni.

Sono sette le aziende truffate per un fatturato illecito stimato intorno al milione di euro. Lo ha scoperto la Polizia che in provincia di Taranto, con l’operazione ‘Venere‘, ha notificato dieci misure cautelari nei confronti di medici e avvocati.

Nello specifico si tratta di tre arresti domiciliari, obbligo di denuncia agli uffici di polizia giudiziaria e sei sospensioni dalla professione per 12 mesi. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali. Secondo gli inquirenti, gli indagati hanno creato “una vera e propria rete criminale con l’obiettivo di ottenere un risarcimento dalle compagnie assicurative attraverso la falsificazione, l’alterazione e la costituzione di cartelle cliniche”.

Ricordiamo inoltre a tutti i conducenti che nel caso di sinistro senza l’assicurazione, la legge prevede una multa che parte da 849 fino ad arrivare a 3396 euro.