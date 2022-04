Il volantino MediaWorld è uno dei migliori in assoluto, al suo interno si possono scovare occasioni per tutti i gusti, con prezzi sempre più convenienti, applicati su un numero crescente di categorie merceologiche, pronte a far sognare anche i più restii all’acquisto.

La soluzione che troverete nel nostro articolo, rimane perfettamente sulle stesse lunghezze d’onda delle precedenti, ciò sta a significare, in parole povere, che gli ordini possono essere completati sia in negozio che online, senza differenze nella spesa finale da sostenere. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di consegna, indipendentemente dalla cifra finale dell’ordine.

MediaWorld: attenzione agli sconti, sono da perdere la testa

I prezzi del mese di Aprile possono davvero far sognare gli utenti che stavano cercando il momento giusto per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti dalla qualità elevata. I modelli che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione, sono sostanzialmente un paio: Apple iPhone 13 e Galaxy S21 FE.

Sono entrambi legati alla fascia alta della telefonia mobile, sono recentissimi e garantiscono prestazioni al top. I rispettivi prezzi di vendita vanno effettivamente a toccare 829 euro per il prodotto dell’azienda di Cupertino, mentre scende a 599 euro per il modello di Samsung. Le occasioni chiaramente non terminano qui, gli interessati potranno spaziare tra Oppo Reno6, Galaxy A52, Oppo Find X5 Lite, Galaxy A22, Wiko Y82 o anche Oppo A94 e A54s. La campagna promozionale è visibile direttamente a questo indirizzo.