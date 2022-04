Kinder: le uova di Pasqua ritirate dal mercato per la salmonella, ecco l'elenco

L’ultimo periodo avrebbe portato brutte notizie in casa Kinder ma soprattutto in giro per l’Italia e non solo. Diversi casi di salmonella ci sarebbero sviluppati dopo il consumo di prodotti della nota azienda, la quale infatti è stata costretta a ritirare diverse uova di Pasqua dal mercato.

I casi iniziali sarebbero stati 134, ma pare che ci sia un lieve aumento anche se non preoccupante. Queste le parole dell’EFSA in merito:

“Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato. I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.

Kinder: la salmonella ha portato l’azienda a ritirare dal mercato numerosi prodotti, ecco quali sono

Sono stati tanti i prodotti ritirati definitivamente dal mercato già da prima di Pasqua. Ecco per esempio il ritiro di uova come Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, il Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”. Si parla dei lotti fino al L098L e come termine minimo di conservazione tutte le date fino a 21/08/2022.

I Kinder GranSorpresa sarebbero rimasti fuori dalla selezione visto che sono stati prodotti tutti ad Alba. Sono state inoltre incluse anche le confezioni da 46 e 125 g di Kinder Schoko-Bons sono finite sul banco degli imputati, più in particolare ad Arlon, in Belgio e i prodotti rimossi hanno una scadenza compresa tra il 28/05/2022 e il 19/08/2022.