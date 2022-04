Kinder e uova infette: la salmonella continua a contagiare, pericolo in Europa

Le feste pasquali sono risultate un po’ più amare soprattutto per coloro che hanno comprato le uova di casa Kinder. La Pasqua ha portato in ogni casa quello che è il simbolo della festività soprattutto per i più piccoli, anche se le sorprese sono state incredibili.

Questa è in genere non fanno altro che portare allegria a Pasqua, soprattutto tra i più piccoli ma in questo caso avrebbero portato la salmonella. Stiamo parlando ovviamente solo di alcune tipologie, non di tutto ciò che è marchiato dall’azienda. Sembrerebbero oltre 140 le persone al momento contagiate dalla salmonella, la quale starebbe dunque dilagando in giro per l’Europa.

Kinder: le uova diffondono la salmonella, ecco quelle ritirate dal mercato

La salmonella avrebbe contagiato tantissime persone portando al ritiro dal mercato uova come Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, il Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”. Si parla dei lotti fino al L098L e come termine minimo di conservazione tutte le date fino a 21/08/2022.

I Kinder GranSorpresa sarebbero rimasti fuori dalla selezione visto che sono stati prodotti tutti ad Alba. Comprese anche le confezioni da 46 e 125 g di Kinder Schoko-Bons sono finite sul banco degli imputati, più in particolare ad Arlon, in Belgio e i prodotti rimossi hanno una scadenza compresa tra il 28/05/2022 e il 19/08/2022.

Questo è ciò che ha espresso l’EFSA, Autorità per la sicurezza Alimentare Europea:

“Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato. I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.