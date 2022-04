Iliad si propone ancora una volta come l’attore principale nel campo della telefonia in Italia. Il gestore di origini francesi in questo 2022, a differenza delle precedenti annate, può offrire ai suoi clienti ulteriori soluzioni, tra cui anche una ricca e vantaggiosa tariffa per la Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

L’esordio di Iliad nel campo della telefonia fissa è oramai ufficiale. Come per le principali ricaricabili, anche i clienti che decideranno di attivare la promozione per la Fibra ottica riceveranno massima convenienza per i consumi con costi che si confermano i più bassi del mercato.

La tariffa principale di Iliad per la telefonia fissa è la Iliad Box. Il prezzo base per questa promozione è di 15,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che attiveranno questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed anche senza scatto alla risposta con connessione internet illimitata sino a 4 Gbps per la Fibra ottica.

Il costo di 15,99 euro è garantito però solo ai clienti che in maniera contestuale alla Fibra ottica attivano o hanno già attivato una ricaricabile di Iliad per la telefonia mobile. In caso di mancata ricaricabile attiva, il prezzo per questa tariffa sale leggermente, a 23,99 euro.

In linea con gli altri provider, anche il gestore francese ha deciso di assicurare un costo di attivazione per la sua promozione della telefonia fissa. Il prezzo in questo caso sarà di 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.