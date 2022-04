Il volantino lanciato da Euronics raggiunge livelli praticamente mai visti prima d’ora, in questo modo tutti gli utenti sono liberissimi di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

La campagna promozionale rispecchia profondamente tutto quanto di buono avevamo già visto nelle scorse settimane, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili ovunque sul territorio, ma non sul sito ufficiale. In parallelo, ricordiamo comunque che potrebbero essere presenti piccole differenze di socio in socio, ma nessun stravolgimento della campagna.

Euronics: le offerte sono le migliori

Con il volantino Euronics, gli utenti sono veramente pronti a spendere poco, anche sull’acquisto di prodotti dalle prestazioni complessivamente interessanti e convenienti. Osservando da vicino gli sconti, notiamo infatti la presenza di una buonissima varietà di modelli in promozione, nella maggior parte dei casi legati alla fascia media del brand samsung.

Coloro che acquisteranno, infatti, potranno riuscire a mettere le mani su Galaxy S20 FE, disponibile appunto a soli 399 euro, oppure risparmiare ancora di più, acquistando Galaxy a52s, Galaxy A52, Galaxy A22, Galaxy A32 e Galaxy A13. Gli unici modelli che si allontanano da samsung, sono Realme C21 e Motorola Edge 30 Lite, ma sempre in vendita a meno di 300 euro. Tutte le informazioni del caso, sono raccolte per comodità direttamente a questo indirizzo, potrete scoprire quali sono i prezzi più bassi attualmente attivi.