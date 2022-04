Un elenco di occasioni e di offerte molto speciali, vi attende in questi giorni da esselunga, grazie alla presenza di una spettacolare campagna promozionale, prontissima a far risparmiare tutti coloro che decideranno di recarsi in un qualsiasi negozio nel periodo corrente.

I prezzi sono molto più bassi del normale, in questo modo si potrà spendere poco, senza doversi preoccupare della qualità generale, o comunque di eventuali costi aggiuntivi, data la disponibilità esclusiva della campagna sul territorio nazionale, e non online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno acquistare, potranno anche fare affidamento su una garanzia della durata di 24 mesi, a cui aggiungere la variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Esselunga: le offerte vi faranno impazzire

Esselunga si avvicina pericolosamente ai principali rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale molto interessante. Oltre a scontare i principali prodotti legati ai beni di prima necessità, l’azienda è stata in grado di proporre una riduzione importante sull’acquisto di uno smartphone.

Il modello in questione è l’ottimo Xiaomi Redmi Note 11, in vendita nel periodo corrente a soli 189 euro, rappresentante la soluzione ideale con la quale avere a che fare, per riuscire a godere di buone prestazioni, senza dover spendere troppo. Scorrendo la scheda tecnica, infatti, notiamo la presenza di un display AMOLED da 6,43 pollici, dalla risoluzione elevata, accoppiato con processore Qualcomm Snapdragon 680, ben 4GB di RAM ed addirittura 5000mAh di batteria. Quest’ultima rappresenta infatti un componente fondamentale, per riuscire a godere di una autonomia elevatissima nel lungo periodo.

Tutte le migliori offerte del volantino, sono ad ogni modo raccolte nelle pagine che trovate qui.