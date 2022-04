I prodotti sono fortemente scontati da Coop e Ipercoop, grazie ad una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, in questo modo gli utenti sono liberissimi di accedere ai migliori sconti in circolazione, godendo anche di prodotti di alta qualità.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sulla maggior parte dei modelli inclusi in catalogo, ricordando comunque che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza però godere dell’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, tutti gli acquisti saranno corredati dalla solita garanzia di 24 mesi, affiancata dalla variante no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Entrate subito nel nostro canale Telegram, potrete avere gratis i codici sconto Amazon e risparmiare al massimo.

Coop e Ipercoop: offerte da non credere per tutti

Coop e Ipercoop provano a superare il pericolo salmonella riscontrato nelle uova Kinder nel corso delle ultime settimane, con il lancio di offerte incredibili e prezzi bassissimi, non solo nei prodotti legati ai beni di prima necessità, quanto nella tecnologia generale.

I modelli proposti in promozione sono i più svariati, partono ad esempio dall’eccellente Oppo Find X3 Lite, un modello con il quale sarà facilissimo godere di prestazioni elevate, dietro però il pagamento di un contributo che si aggira attorno ai soli 299 euro. Volendo spendere leggermente di più, sarà invece possibile appoggiarsi al Galaxy A53, dispositivo da 399 euro, ma sempre sulla stessa lunghezza d’onda del precedente.

Per quanto riguarda la fascia più bassa, ecco arrivare Galaxy A03 a 149 euro e Realme C31, una coppia di smartphone dalle prestazioni decisamente ridotte. Tutti i dettagli del volantino Coop e Ipercoop, li potete comunque trovare in esclusiva a questo indirizzo.