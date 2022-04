Gli sconti di Comet sono spesso assolutamente incredibili, in quanto dotati di prezzi molto più bassi del normale, applicati su prodotti dalla qualità ben superiore alle aspettative, o comunque a ciò che il mercato pare attualmente in grado di offrire al pubblico.

Il rapporto qualità/prezzo è spesso conveniente per la maggior parte di noi, ma da Comet pare esserlo ancora di più, data la possibilità di accedere alle riduzioni non solo nei negozi fisici, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultima è la location ideale per godere della spedizione gratuita presso il domicilio, infatti sarà possibile avere la merce a casa senza spese aggiuntive, al superamento dei 49 euro di valore dell’ordine.

Comet: offerte shock in un volantino inedito

Comet riserva agli utenti sorprese veramente incredibili, a partire ad esempio dalla grandissima possibilità di acquisto dell’ottimo Apple iPhone 13, oggi disponibile a soli 799 euro, per tutti coloro che vorranno approfittare della variante da 128GB. Un prodotto veramente eccezionale, con il quale godere di prestazioni dalla caratura elevatissima, dietro comunque il pagamento di una quota abbastanza elevata, ma proporzionata.

Riducendo la spesa al di sotto dei 550 euro, ecco arrivare tutte le altre soluzioni del caso, rappresentate da Motorola Edge 20 Pro, disponibile appunto a 549 euro, oppure Galaxy A32, Galaxy A22, Motorola Moto G41, Motorola E40, Vivo V23, Galaxy A52s e similari. Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Comet, non dovete fare altro che aprire quanto prima le pagine che trovate elencate a questo link.