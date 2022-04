I principali supermercati italiani, dopo aver ritirato tutti i lotti delle uova kinder ritenute a rischio salmonella, tornano alla normalità, proponendo al pubblico italiano nuove offerte speciali con prezzi sempre più bassi e convenienti. Carrefour ha recentemente messo a disposizione promozioni sconvolgenti, ma quali sono le migliori offerte?

Prima di raccontarvele, dovete comunque sapere che gli acquisti devono necessariamente essere completati in ogni negozio, in questo modo sarà possibile fruire dei medesimi prezzi, senza differenze particolari o regionali. Ricordiamo, ad ogni modo, che i prodotti sono tutti con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, e nel caso della telefonia mobile, anche nella variante no brand (salvo indicazione differente).

Carrefour: le occasioni sono sempre dietro l’angolo per tutti

Il risparmio è veramente importante da Carrefour, grazie alle nuovissime offerte che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo corrente, non solo legate ai beni di prima necessità, ma anche sull’elettronica generale. Il modello di smartphone di cui possiamo fortemente consigliare l’acquisto, è senza dubbio l’Apple iPhone 12, in vendita addirittura a soli 799 euro, e proposto nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno affidarsi al mondo Android, potranno effettivamente approfittare di alcune ottime occasioni legate alla fascia media: Motorola Moto G31, Oppo A54, TCL 20Y, Xiaomi Mi 11 Lite e similari. Gli smartphone, e tutte le altre offerte racchiuse all’interno del volantino, sono raccolte per comodità direttamente al seguente link.