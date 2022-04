Addio al canone Rai nella bolletta elettrica, questo è quanto previsto a partire dal 2023, come richiesto anche dalla stessa Unione Europea.

Tra le alternative di pagamento, è stato proposto di trasformare il canone in una tassa sulla casa o sul proprio veicolo: in Francia, ad esempio, la tassa TV si paga come voce aggiuntiva sulla prima casa, mentre in Israele si aggiunge all’auto imposta.

C’è poi un’ultima soluzione, ovvero quella di eliminare una volta per tutte il canone Rai e di affidare allo Stato il compito di reperire i fondi necessari al mantenimento.

Sta al governo Draghi decidere come procedere. Di certo dal 2023 non vedremo più nessun costo aggiuntivo sulla nostra bolletta della luce, perché l’Unione Europea ha chiesto di eliminare dal tributo i cosiddetti “oneri abusivi“.

Ecco come sarà pagata la tassa a partire dal 2023

Adesso il Governo deve agire in fretta, e un ritorno ai vecchi metodi di pagamento non sembra l’ideale, perché il rischio di incontrare una nuova ondata di trasgressori ed evasori delle tasse è molto alto. Nel 2014, tanto per fare un esempio, circa il 27% delle famiglie non pagava l’imposta, come ricorda Repubblica.

È probabile che il governo decida tutto nella prossima legge di Bilancio, anche perché a dicembre il Paese sarà vicino alle elezioni politiche. Sicuramente i cittadini continueranno a pagare il servizio, ma probabilmente non sarà più una tassa pagabile tramite bollettino o che andrà ad inserirsi come costo extra, perché i soldi verranno direttamente prelevati da altre tasse e sarà lo Stato a decidere quante risorse destinare alle reti pubbliche.

Secondo molti, questa è l’unica soluzione da prendere che abbia senso, perchè consentirebbe al Governo di risolvere il problema dell’evasione fiscale.