La durata della batteria è una preoccupazione costante per i possessori di smartphone, che si domandano se avranno abbastanza energia per arrivare a fine giornata o se dovranno dotarsi di un power bank per non restare a secco. Per milioni di utenti Android, la battaglia è diventata un po’ più dura.

Un problema tecnico di natura software sta affliggendo la popolare app Messaggi di Google, che lancia l’app della fotocamera in background, dove rimane in esecuzione per ore. L’app della fotocamera è un modo fenomenale per riscaldare rapidamente il telefono e scaricare la batteria.