BNL e banche colpite dalla truffa phishing, ma la difesa è impenetrabile

Più sono famose le banche, più i truffatori ne utilizzano il nome per provare ad ingannare i rispettivi clienti.

Questo sta accadendo a tante banche e ad altri istituti molto influenti in Italia.L’obiettivo sarebbe quello di rubare i soldi dei conti correnti ma anche dalle carte di credito.

BNL ancora sotto scacco dei truffatori: il messaggio è diventato virale

Banche del calibro di BNL si ritrovano anche questa volta, nonostante il 2021 sia appena terminato, ad affrontare vicissitudini molto impegnative. Tra queste ci sono i soliti tentativi di truffa che fingono di voler aiutare gli utenti, senza però che questi sappiano che si tratta di un inganno. Il nuovo messaggio finge di avvisare in merito ad un improvviso blocco della carta di credito o del conto, quando invece l’obiettivo è entrare all’interno di questi ultimi per svuotarli.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :