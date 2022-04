La situazione benzina e gasolio per gli italiani diventa sempre più complicata giorno dopo giorno. I costi continuano ad aumentare e i soldi che gli automobilisti sono costretti a sborsare aumentano a dismisura, soprattutto dopo gli ultimi rincari. In tutta Italia e nel mondo, i prezzi della benzina sono aumentati, situazione migliore per il gasolio.

Benzina e gasolio: gli ultimi aumenti in tutta l’Italia

In questo articolo andremo a riportare le medie dei prezzi di benzina e diesel comunicati direttamente dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, sotto attenta elaborazione della Staffetta. Intorno alle 8.00 del mattino, su circa 15.000 impianti i prezzi della benzina al self service ammontano a 1,777 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,782 pompe bianche 1,765), diesel a 1,778 euro/litro (+4, compagnie 1,781, pompe bianche 1,771). Per quanto riguarda il servito, il prezzo della benzina ammonta a 1,911 euro/litro (+2, compagnie 1,955 pompe bianche 1,826), diesel a 1,914 euro/litro (+4, compagnie 1,957, pompe bianche 1,831).

Concludiamo con i prezzi di Gpl e metano (in città e paesi): Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855, pompe bianche 0,851), metano servito a 2,193 euro/kg (-6, compagnie 2,295, pompe bianche 2,115), Gpl 2,826, euro/kg (-23, compagnie 2,806 euro/kg, pompe bianche 2,843 euro/kg).

Anche la situazione sulle autostrade desta una certa preoccupazione: la benzina al self costa 1,859 euro/litro (servito 2,080), il diesel 1,865 euro/litro (servito 2,091). Gpl e metano rispettivamente 0,929 euro/litro e 2,777 euro/litro.

Nel caso in cui non lo sapeste, ci sono alcune app a cui potete fare affidamento per cercare i migliori prezzi dei carburanti delle varie pompe di rifornimento più vicine a voi!