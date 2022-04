Il pericolo è passato, le uova Kinder che potevano effettivamente mettere a rischio la salute dei consumatori, a causa della probabile presenza di salmonella, sono state ritirate al pubblico. Nel frattempo, Bennet prova a guardare oltre, proponendo ai consumatori nuovi sconti veramente assurdi.

I prezzi sono assolutamente convenienti, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare sconti impensabili fino a qualche settimana fa, con riduzioni importanti sui migliori prodotti attualmente in circolazione. Il volantino è sempre pronto a stupire, ma è importante ricordare che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non sul sito ufficiale, senza però presentare differenze territoriali degne di nota.

Bennet: le offerte della nuova settimana

Finalmente gli utenti possono spendere davvero pochissimo sui prodotti Apple, all’interno dell’ultimo volantino di bennet, si possono scovare prezzi ridottissimi su alcuni dei modelli più richiesti ed in voga del periodo. Il più costoso fra tutti è senza dubbio l’Apple MacBook Air, in vendita alla modica cifra di 999 euro; scendendo di poco, si incrocia invece il dispositivo di piccole dimensioni, stiamo parlando dell’Apple iPhone 12, un vecchio ex-top di gamma (in commercio dal 2021), disponibile all’acquisto a 699 euro.

Le alternative legate al mondo Android, invece, sono rappresentate tutte da dispositivi decisamente più economici, in vendita a non più di 299 euro, come Galaxy S20 FE, galaxy A33s, Galaxy A03s, Galaxy A22 o anche Alcatel 1SE. Se siete incuriositi dalla campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi quanto prima al sito ufficiale, per scoprire i prezzi pensati per voi.