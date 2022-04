Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, sono presenti in ogni angolo del web e sono pronti a infettare il maggior numero di dispositivi possibili, con l’obbiettivo ovviamente di sottrarre loro dati sensibili come codici di accesso alle carte di credito o password per penetrare negli accounts ufficiali.

Per distribuirsi questa tipologia di software sfrutta come vettori delle banalissime applicazioni camuffate come legittime, le quali, una volta penetrate nel dispositivo, iniziano a instaurare connessioni remote con dei server gestiti dal loro creatore per inviare la refurtiva che poi, verrà comodamente esaminata e sfruttata a proprio vantaggio.

Il consiglio migliore è quello di evitare di scaricare app dal web bensì di attenervi al Play Store, in modo da abbattere il rischio.

App da non installare assolutamente