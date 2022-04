Android Auto introdurrà una feature per ascoltare brani, playlist o podcast in base al mood dell’utente in quel preciso momento. O meglio, in base a ciò che l’utente potrebbe essere più interessato ad ascoltare in un determinato frangente della giornata.

La novità infatti consiste in un pannello che si può aprire cliccando semplicemente sul tasto della nota musicale, nell’interfaccia iniziale dell’utente o in modalità navigazione. Nel pannello sono contenute delle playlist suggerite, che cambiano a seconda dell’orario.

Android Auto si aggiorna introducendo playlist differenti durante la giornata

Pensateci bene: nel corso della vostra giornata-tipo ci sono degli elementi ricorrenti nella scelta di cosa ascoltare?

Google ha pensato di venire incontro alle vostre esigenze e inserire suggerimenti mirati. Ad esempio, al mattino è probabile che troviate nel pannello un riquadro dedicato alle news insieme ad alcune playlist energiche per iniziare al meglio la giornata.

Così come nel pomeriggio potreste essere interessati ad ascoltare buona musica per spezzare la giornata, o la sera un sound più rilassante per tornare a casa e avviarvi al meritato riposo. Google offrirà consigli per ogni momento della vostra quotidianità per esservi di buona compagnia durante il viaggio.

La feature è disponibile scaricando la versione più recente di Android Auto dal Google Play Store. Non si tratta sicuramente di un aggiornamento cardine del servizio, ma piuttosto di una interessante novità per soddisfare ancor più da vicino le esigenze del pubblico.

L’app usufruisce anche del supporto di Google Assistant per personalizzare l’esperienza in base al profilo dell’utente e alle sue preferenze in termini di ascolto.