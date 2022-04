La realtà virtuale e aumentata interessa un numero sempre maggiore di aziende. Meta ha già inaugurato buona parte delle sue creazioni in tal settore, Apple e Samsung, invece, sarebbero impegnate nella realizzazione di novità interessanti che potrebbero stravolgere la quotidianità di ognuno di noi. Anche Amazon sembra voler inserirsi nel mondo della realtà aumentata e della realtà virtuale attraverso degli occhiali smart.

Amazon: gli occhiali smart potrebbero essere associati ad Alexa!

Sul nuovo dispositivo pensato da Amazon non sono ancora trapelate informazioni dettagliate. L’unica particolarità nota riguarda la sua probabile associazione ad Alexa. Nient’altro è emerso in rete se non un annunci riguardanti la ricerca da parte del colosso di personale con “esperienza nella creazione di prodotti profondamente tecnici, ad esempio AI/ML, robotica, giochi“.

Non ci sono dubbi, quindi, sulla volontà dell’azienda di inserirsi nel settore della realtà aumentata ma sarà necessario attendere prima di poter scoprire maggiori dettagli sul dispositivo tramite il quale annuncerà il suo debutto.

Potrebbe passare ancora un po’ di tempo prima di poter conoscere il dispositivo Amazon in questione. Nell’attesa Apple e Samsung potrebbero essere già pronte a lanciare i loro smartglass e visori dedicati alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. Il prossimo anno il colosso di Cupertino potrebbe già rilasciare il suo primo visore AR e VR ma sui tempi vi sono ancora parecchie incertezze. Samsung potrebbe aver bisogno ancora di tempo prima di poter annunciare il suo visore: il brevetto riguardante il dispositivo AR e VR non ha riportato alcuna informazione aggiuntiva.