La maggior parte delle grandi aziende tecnologiche hanno provato almeno una volta ad entrare nel mondo degli smartphone, ma questo tipo di prodotto non ha funzionato per tutte.

Un marketing scadente, un sistema operativo scadente o un design sgradevole, tutte conseguenze che contribuiscono a far fallire una società nel tempo.

Potresti aver avuto un telefono cellulare Motorola quando eri un bambino o un adolescente. Motorola una volta era una grande azienda con oltre 150.000 dipendenti e un posto popolare nel mercato dei cellulari.

Ma il marchio è caduto dall’emergere degli smartphone poco più di un decennio fa, anche se ciò non è accaduto in un istante. Motorola non è semplicemente scomparsa insieme ai suoi telefoni cellulari. Invece, hanno deciso di dare una possibilità all’industria degli smartphone.

Il primo errore di Motorola è stato quello di non passare al 3G mentre altre aziende stavano già passando alla nuova tecnologia. Ciò ha colpito le vendite negli Stati Uniti, perchè i clienti americani erano interessati a telefoni con migliori velocità di connessione. Inoltre, Motorola era già su un terreno instabile quando i famigerati telefoni Blackberry sono entrati sul mercato. Quindi, quando sono arrivati ​​​​gli smartphone touchscreen, Motorola aveva molto da recuperare.

Nonostante l’affidabilità e il design, questi telefoni non hanno colpito come potrebbero fare i telefoni Samsung o Apple, per questo la società con il tempo ha finito per fallire.

LG

Ricordate l’LG Cookie? Questo telefono touchscreen piuttosto popolare nei primi anni 2010. Ma i clienti ritenevano che gli smartphone LG fossero stati realizzati utilizzando solo la metà dello sforzo che l’azienda avrebbe dovuto investire. I telefoni sono sembrati poco curati, in particolare il G4 rilasciato nel 2015, molto criticato dai fan. È stato riscontrato che questo particolare modello presentava problemi di bootloop, che lo facevano riavviare costantemente. Ciò è continuato con G5, V10 e V20.

Un’altra serie di problemi si è unita a questo, inclusi lunghi tempi di attesa per gli aggiornamenti e modifiche deludenti sui modelli più recenti. Nel complesso, le persone hanno perso fiducia in LG, il che ha portato l’azienda al suo fallimento nel mercato degli smartphone.