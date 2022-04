WhatsApp: immagine del profilo da eliminare subito, pericolo altissimo

Capita molto spesso che gli utenti non si rendono conto di cosa sta accadendo in giro. Stessa cosa riguarda anche un’applicazione molto diffusa al mondo come WhatsApp la quale purtroppo finisce spesso in mani sbagliate.

Sono infatti tante le volte che alcuni truffatori scelgono la nota piattaforma di messaggistica per diffondere i loro inganni. Questi non fanno altro che spaventare le persone, la quale quando si rendono conto di essere cadute in un tranello difficilmente fanno ritorno. WhatsApp ha infatti perso diversi utenti negli ultimi 6 mesi. Nulla di preoccupante, ma per niente all’interno degli standard che l’azienda si era prefissata. Ora come ora, almeno stando a quanto detto da alcuni utenti, ci sarebbe una nuova truffa che starebbe tenendo sotto scacco il popolo di WhatsApp.

WhatsApp: usando l’immagine del profilo possono truffare voi e tutti i vostri contatti in rubrica

Molte segnalazioni sono state inoltrate in queste ultime due settimane: una nuova truffa sarebbe sbarcata su WhatsApp. Sono tantissimi gli utenti che si sono ritrovati improvvisamente ad essere truffati con l’immagine del profilo.

I truffatori rubano infatti l’immagine di un malcapitato e creano un profilo fake che finge appunto di impersonarlo. Dopo ciò, non si sa in che modo, riescono a contattare le persone in rubrica della vittima, fingendo ovviamente di essere il proprietario dell’immagine del profilo. Fingendo un’emergenza, chiederanno ai contatti una ricarica Postepay, rubando così soldi alle persone che ignare, in diversi casi, hanno accettato la richiesta. State quindi molto attenti e non cadete in questi subdoli tranelli.