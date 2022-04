Trony prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, mettendo a disposizione di ognuno, una campagna promozionale arricchita con prezzi bassi e decisamente convenienti, ma sopratutto una buonissima varietà di modelli acquistabili.

Coloro che vorranno risparmiare al massimo delle proprie possibilità, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello i dispositivi effettivamente desiderati. I prezzi sono bassi, ma alle spalle di ogni dispositivo sarà possibile scovare la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, ovvero la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi, rilasciati direttamente dal produttore.

Trony, che offerte assurde nel volantino

Da Trony iniziano in questi giorni i Trony Days, una serie di offerte molto speciali, valide fino al 4 maggio, nel corso delle quali sarà possibile scoprire un numero elevatissimo di prodotti, tutti proposti a prezzi decisamente ridotti.

Scorrendo le pagine, si può notare la suddivisione relativa ai brand di appartenenza, ad esempio nel mondo Oppo troviamo Find X5 Pro a 1299 euro, Find X5 a 999 euro, Find X5 Lite a 499 euro, A16 a 159 euro, A74 a 259 euro o A96 a 299 euro. Passando su Motorola scopriamo Moto E7 a 99 euro, Moto G31 a 199 euro, oppure Xiaomi è rappresentata dai nuovissimi Xiaomi 12, scendendo verso i più economici Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S o Redmi 9C, tutti a partire da 169 euro.

Come avete potuto notare, la quantità degli sconti è davvero elevatissima, per questo motivo consigliamo di approfondire la conoscenza del volantino, collegandosi al sito ufficiale di Trony.