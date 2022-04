Sennheiser Sport True Wireless: lo sport al ritmo del sound

Soluzione ideale quando, ad esempio, si corre all’aperto e si preferisce rimanere attenti all’ambiente circostante.

Quando, invece, si preferisce un’esperienza più concentrata e senza distrazioni, è possibile scegliere gli adattatori Close Ear, progettati per escludere il rumore di fondo e l’impostazione Focus EQ. Opzione ideale quando ci si trova in palestre rumorose o c’è la necessità di ascoltare chiaramente le istruzioni durante gli allenamenti online o, semplicemente, se si preferisce godere di un ottimo audio senza disturbare gli altri.

Una vestibilità sicura e confortevole su cui si può contare

Il design ergonomico delle nuove SPORT True Wireless di Sennheiser è stato ideato per garantire una vestibilità comoda e sicura. Gli auricolari possono essere personalizzati con una scelta di adattatori in tre dimensioni e quattro diverse alette per l’orecchio in modo che rimangano sempre perfettamente al loro posto anche in caso di workout intensi.

Non c’è nemmeno bisogno di rallentare quando le condizioni diventano difficili: il design elegante e resistente è certificato IP54, quindi possono resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua potendo facilmente gestire il sudore, le corse sotto la pioggia o anche gli allenamenti sulla spiaggia.

Durata della batteria impressionante

Grazie all’eccellente durata della batteria le nuove Sennheiser SPORT True Wireless, possono essere utilizzate per tutto il giorno: durante l’allenamento, nel percorso casa-lavoro e nei meritati momenti di svago serali in streaming video.

Forniscono, infatti, 9 ore di riproduzione più altre 18 ore con la custodia di ricarica, per un totale di 27 ore.

Stare al passo con le funzioni avanzate

Le SPORT True Wireless includono un controllo completo e la personalizzazione tramite l’app Smart Control che permette di scegliere tra le impostazioni Focus e Aware EQ per personalizzare l’esperienza di ascolto tramite selezionate pre-impostazioni.

Gli intuitivi controlli touch sugli auricolari consentono di gestire la musica, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali senza sforzo. È anche facile rimanere connessi, grazie al Bluetooth 5.2 e la compatibilità con codec audio come SBC, AAC e aptX per garantire un’esperienza audio impeccabile tramite dispositivi mobili, orologi smart, smart TV e attrezzature per il fitness connesse.