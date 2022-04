A tutti può capitare di portare involontariamente a casa una moneta preziosa da collezione.

Anche se non sei stato all’estero molto prima della pandemia, la natura della libera circolazione dell’UE significa che la valuta prodotta in altri paesi ha le stesse probabilità di finire in Irlanda come a casa tua.

Nel 2002, la Zecca di Stato, l’istituto italiano che produce monete, passaporti e francobolli per l’Italia, ha accidentalmente timbrato alcune migliaia di monete italiane da 1 centesimo su spazi vuoti da 2 centesimi (il che significa che è stata utilizzata la dimensione della moneta sbagliata).

Queste monete “per errore” presentavano la Mole Antonelliana di Torino sul retro, in contrasto con la cittadella del XIII secolo Castel del Monte in Puglia che tipicamente era posizionata sul retro.

Sebbene le autorità italiane abbiano tentato di richiamare le monete, alcune di esse sono rimaste allo stato brado, tornando infine alle case d’aste dove gli appassionati di collezionismo di monete hanno offerto migliaia per il 1c.

In un’asta nel 2013, una di queste monete rare è stata venduta per € 6.600, essendo stata portata dal suo valore iniziale di € 2.500 da appassionati appassionati.

Il 2€ con un tocco finlandese

Sebbene la moneta greca da 2 euro avesse una coniazione di 75 milioni (un numero assolutamente comune), alcune di queste monete presentano una rara stranezza che significa può farti recuperare fino a 1000 euro su siti come eBay.

Sebbene la moneta presenti una scena a mosaico presente su ogni moneta greca da € 2 da quando è entrata a far parte del blocco nel 2001, è stata stampata per errore una scena spartana raffigurante la principessa Europa rapita dal dio Zeus sotto forma di toro.

Sebbene le monete siano greche, alcune selezionate sono state infatti coniate in Finlandia e sono decorate con una piccola stella sul fondo con una “S” al centro. La S sta per Suomi, che è la parola finlandese per Finlandia.