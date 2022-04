Netflix pensa a un nuovo abbonamento low cost tramite il quale porre rimedio alla perdita sostanziale degli ultimi mesi. La piattaforma, che conta ben 222 milioni di iscritti, ha subito un calo non indifferente nei primi mesi del 2022 e le previsioni non fanno ben sperare. Entro la fine dell’anno, infatti, le perdite potrebbero aumentare.

Netflix pone rimedio al calo di iscritti con un abbonamento low cost e pubblicità!

Le cause della perdita di utenti subita da Netflix sembrano essere più di una. Oltre alla concorrenza di ulteriori piattaforme, il costo elevato degli abbonamenti proposti e le nuove abitudini indotte dalla fine del lockdown sembrano essere state alla base del calo di iscritti, ben 200 mila iscritti in meno dal mese di gennaio 2022.

Netflix pensa quindi a una soluzione efficace al fine di porre rimedio al danno. Entro la fine di quest’anno, infatti, potrebbe essere lanciato un nuovo abbonamento low cost. Il colosso dello streaming potrebbe ridurre il costo del nuovo piano procedendo con l’introduzione di annunci pubblicitari.

La novità potrebbe non essere del tutto ben accolta dagli iscritti per via dell’interruzione pubblicitaria ma il costo ridotto avrebbe lo scopo di invogliare gli utenti a procedere con l’iscrizione. Inoltre, seguendo quanto già proposto da Spotify, Netflix avrebbe intenzione di proporre degli spot pubblicitari personalizzati: gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra varie opzioni quale annuncio vedere. La durata di ogni spot sarà di pochi secondi. Si tratterà dunque di interruzioni che non disturberanno drasticamente la visione di film o serie TV.