Euronics spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, tramite il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per spendere poco o niente, godendo ugualmente di prestazioni importanti.

Il volantino parte con l’offrire al cliente la possibilità di accedere ad incredibili prodotti in ogni negozio, dovete infatti sapere che la campagna è stata attivata pressoché ovunque in Italia, senza differenze territoriali, se non qualche piccola limitazione che potrebbe variare di socio in socio. I prodotti sono tutti distribuiti no brand, con alle spalle la garanzia di 24 mesi.

Euronics: che offerte assurde, ecco i migliori sconti

Fino al 28 aprile, Euronics propone al pubblico italiano una campagna promozionale dalle prestazioni elevatissime, o meglio dagli sconti ancora più pazzi di quanto ci saremmo effettivamente mai aspettati di vedere. Al suo interno si trovano un numero incredibile di prodotti in promozione, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, preferibilmente marchiato Samsung, senza spendere più di 399 euro, troveranno pane per i propri denti. I modelli coinvolti sono infatti Galaxy S20 FE, disponibile appunto alla cifra appena indicata, passando per i più economici Galaxy A13, Galaxy A52s, Galaxy A22, Galaxy A32 o anche Galaxy A52. Le uniche alternative che si allontanano dal brand appena descritto, sono legate infatti a Motorola Edge 30 Lite e Realme C21.

Per godere di maggiori informazioni in merito al corrente volantino Euronics, ricordiamo essere necessario collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite questo link.