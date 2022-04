L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio Poste Italiane, la signora in giallo vanta infatti un bacino di utenti a dir poco assoluto, conquistato negli anni grazie ai primi servizi sempre al passo coi tempi e con costi di gestione davvero accattivanti.

Questo contesto ha certamente levato il nome di poste italiane nell’olimpo delle aziende italiane, nasconde però un lato oscuro ben evidente, infatti spesso il buon nome di Poste viene sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle campagne ai danni degli utenti, le quali prendono corpo in sms o mail di phishing pensate per indurre il lettore a far trapelare i propri dati sensibili con l’inganno.

Queste comunicazioni fraudolente sono molto variegate tra loro ma mantengono lo stesso tempo una struttura di base ben conservata, inducono il lettore a compiere delle azioni conquistando la sua fiducia attraverso delle comunicazioni di impatto per poi portarlo a effettuare accessi presso link esterni malevoli.

Phishing BancoPosta

Il nuovo sms il phishing in molti ci stanno segnalando ribadisce il concetto, quest’ultimo avvisa l’utente di un’anomalia riscontrata sul conto BancoPosta da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link inserito più in basso, quelli che rimanda però hanno una falsa area clienti poste italiane over non appena digitate le vostre credenziali verranno immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa.

Il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di avere occhio scettico e di diffidare da questo tipo di comunicazioni, poste italiane non adopera banali sms per comunicare.