Uno dei modi più efficaci per evidenziare gli effetti della blockchain è il caso della ConstitutionDAO. Nel caso delle DAO, o organizzazioni autonome decentralizzate, significa che non esiste un organismo centrale che controlla le decisioni (come il CEO e il team di gestione di un’azienda) e, invece, tutte le parti interessate della DAO decidono il percorso della DAO.

I DAO sono costruiti su una blockchain, ciò gli conferisce tutta l’immutabilità e l’affidabilità di ogni blockchain. Invece di doversi fidare di ciò che dice l’azienda, i limiti al potere del creatore del DAO sono scritti chiaramente nel codice affinché chiunque possa vederli.

Un recente esempio di DAO in azione è stato il ConstitutionDAO. Si trattava di un DAO unidirezionale formato esclusivamente per acquistare la costituzione originale degli Stati Uniti che veniva messa all’asta da Sotheby‘s. La missione dei fondatori della CostituzioneDAO era di “mettere la Costituzione nelle mani del popolo“. Chiunque volesse entrare a far parte di questo DAO può farlo.

Quando si tratta di blockchain e DAO, una volta che il codice di un progetto è stato scritto, non può essere modificato a meno che una grande percentuale dei partecipanti non sia d’accordo (di solito tra il 30% e il 51%). Nel caso della CostituzioneDAO, lo scopo era acquistare la Costituzione, quindi se acquistata, le parti interessate avrebbero la possibilità di determinare come e dove sarebbe stato esposto il documento, nonché la missione in corso della DAO.

Prima dell’asta, si presumeva che la costituzione costasse circa 20 milioni. La ConstitutionDAO è riuscita a raccogliere oltre 40 milioni di dollari, ma alla fine è stata superata da Kenneth Griffin, CEO di Citadel.

Quando il tuo capo è un algoritmo

Dopo aver perso l’asta, le parti interessate di ConstitutionDAO hanno votato per rimborsare il denaro raccolto e il loro sito web ora afferma: “La comunità ha intrapreso tutte le azioni per cui era organizzata: abbiamo raccolto capitali, abbiamo fatto offerte da Sotheby’s e, dopo aver perso, abbiamo fatto pieno rimborsi a disposizione della comunità come promesso”.

Ci sono molti usi benefici per DAO: “aiutano grandi gruppi di persone a lavorare insieme da tutto il mondo. Le aziende possono farlo, ma tendono a richiedere molto tempo per essere avviate e può essere difficile pagare le persone oltre confine“, ha affermato.

“Con i DAO è facile creare un’organizzazione mondiale“. Un potenziale svantaggio è che nelle DAO non c’è spazio per mercati di nicchia: più è complicato lo sforzo, minore è il numero di persone che capiranno il progetto, il che si tradurrebbe in un minor numero di persone coinvolte. Sulla base della mia comprensione delle DAO, vedo che la loro più grande utilità è quando i membri sono allineati su un unico obiettivo.