Carrefour riserva agli utenti una buona notizia, dopo aver ritirato tutte le uova Kinder ritenute “pericolose”, ovvero legate ai lotti prodotti in Belgio nei quali poteva essere presente la salmonella, ha recentemente lanciato una nuova serie di offerte dai prezzi ridottissimi.

Spendere poco con Carrefour è davvero molto più semplice del normale, per riuscire a godere delle ottime riduzioni, ricordiamo comunque essere possibile recarsi in un qualsiasi negozio, senza differenze particolari in termini di dislocazione territoriale o similari. I prodotti non sono acquistabili online sul sito ufficiale, almeno agli stessi prezzi.

Carrefour: le offerte sono pronte a stupire

I prezzi del volantino Carrefour sono in fortissimo ribasso, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere sia ai beni di prima necessità, che alla tecnologia generale, spendendo cifre quasi irrisorie. Il modello di smartphone di cui consigliamo caldamente l’acquisto, è senza dubbio l’Apple iPhone 12, un prodotto che non sarà recentissimo, ma che nasconde alle spalle prestazioni interessanti, tutte racchiuse in soli 799 euro, e 128GB di memoria interna.

Le alternative proposte da Carrefour, sono anche legate alla fascia più bassa del mercato della telefonia Android, in particolare parliamo di Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a soli 299 euro, oppure Motorola Moto G31, disponibile a 199 euro, per finire con Oppo A54, Galaxy A12 e similari.

Se volete scoprire e conoscere da vicino l’ultima campagna promozionale di Carrefour, aprite subito le pagine che potete trovare elencate a questo indirizzo.