Un autovelox portatile sull’Apple Store per i cittadini amanti della giustizia fai da te, ma è subito polemica!

Apple Store: Autovelox Speedcam Anywhere

Secondo le dichiarazioni degli sviluppatori l’intento doveva sostenere una causa nobile.

Gli incidenti a causa dell’alta velocità sono sempre quelli con un esito più nefasto.

Il colpo di genio è arrivato con l’applicazione Speedcam Anywhere, che mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio autovelox nei loro smartphone.

Una volta individuato il veicolo sospetto è sufficiente inquadrare con lo smartphone per registrare velocità, targa e inquinamento acustico, poi l’algoritmo procede a fare tutto il resto.

Una manna dal cielo per gli amanti degli affari altrui, che sognano di fare i giustizieri privati.

Ovviamente gli sviluppatori, che sono voluti rimanere anonimi, sono stati tempestati da email di protesta. Dopo aver rilasciato l’applicazione, contrariamente al suo funzionamento, hanno sconsigliato di utilizzarla per rilevare le velocità altrui. Un po’ come tirare la pietra e nascondere la mano.

In particolare si configura un problema di privacy nella rilevazione dei dati terzi da cittadini privati, visto che l’app non verrà utilizzata dalle forze di polizia.

Ciò che ancora non è chiaro, è cosa ci si potrebbe fare poi con questa rilevazione? Vedremmo la sfilata di privati cittadini davanti agli uffici della polizia per perpetrare inutili segnalazioni, visto che non sono eseguite da pubblici ufficiali? La domanda al momento non ha una risposta. È più probabile che qualche gruppo di giovani decida di usarla per registrare le velocità di gare clandestine, con tanto di filmato ricordo.

Al momento il Play Store, saggiamente, si è rifiutato di caricare l’applicazione che si trova solo su App Store UK.