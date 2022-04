Il grande traguardo di WhatsApp negli ultimi anni è stato certamente quello di riuscire a proteggere tutti i suoi utenti dalle varie problematiche e peripezie che comporta il web. Purtroppo la tecnologia è fortemente esposta a tante tipologie di truffe, le quali molto spesso si sono diffusi attraverso la nota applicazione di messaggistica istantanea. Stiamo parlando infatti di un driver involontario, ovvero di WhatsApp che spesso si trova in balia dei truffatori.

Durante gli ultimi giorni in tanti avrebbero segnalato tante catene di Sant’Antonio pronte a riscuotere soldi in maniera indebita. Allo stesso tempo qualcuno avrebbe individuato anche una nuova truffa che si starebbe servendo delle immagini del profilo di WhatsApp e delle persone. In questo caso risulta molto più elaborata visto che a finirci dentro sono anche i contatti telefonici della persona a cui viene rubata l’immagine del profilo.

WhatsApp: ecco come rubano l’immagine del profilo per poi truffare i vostri contatti

Durante le ultime ore sarebbe stata evidenziata una nuova truffa, la quale sarebbe stata in grado di portare via soldi ai contatti telefonici delle persone direttamente interessate.

L’immagine del profilo di WhatsApp infatti si sta rivelando un vero problema ultimamente, soprattutto perché i truffatori avrebbero deciso di rubarla. In alcuni casi infatti viene creato un profilo che finge di impersonare la persona derubata. In un modo di cui ancora dobbiamo individuare l’origine verrebbe poi contattata gran parte dei contatti telefonici della rubrica del malcapitato, in modo da chiedere una ricarica Postepay fingendosi la persona nell’immagine del profilo. La truffa andrebbe quindi avanti così, per cui state molto attenti alle richieste che ricevete.