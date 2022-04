I messaggi cancellati provocano la curiosità delle persone che non possono vederli in tempo. Sfortunatamente, gli utenti iPhone non possono essere in grado di vedere i messaggi WhatsApp eliminati. L’unico modo per loro è recuperare i messaggi eliminati dal backup locale.

Tuttavia, gli utenti Android hanno opzioni specifiche per vedere i messaggi eliminati. Discuteremo diversi metodi ufficiali per vedere i messaggi WhatsApp cancellati su Android e iPhone.

Inoltre, discuteremo di iToolab RecoverGo (Android), uno strumento premium che può aiutarti a ripristinare tutti i dati cancellati sul tuo dispositivo.

Utilizzo della cronologia delle notifiche

WhatsApp non ha alcuna funzione che consenta agli utenti Android di vedere i messaggi eliminati. Il sistema operativo Android dispone di una cronologia delle notifiche integrata che tiene un registro di tutti i messaggi WhatsApp in arrivo, anche se vengono eliminati. È necessario eseguire i seguenti passaggi:

Apri le Impostazioni sul tuo Android e tocca “App e notifiche”.

Tocca la notifica e poi la cronologia delle notifiche.

Attiva o disattiva il pulsante di opzione che rappresenta “Usa cronologia notifiche”.

Ora, tutte le tue future notifiche appariranno sulla pagina. Dovrai eseguire i passaggi sopra menzionati per vedere i messaggi WhatsApp eliminati su Android.

Utilizzo di software di terze parti

L’app di terze parti può anche tenere traccia delle notifiche del telefono. A tal proposito, Notisave è una delle migliori app per salvare le notifiche. Esegui i seguenti passaggi per vedere i messaggi cancellati:

Scarica e installa Notisave dal Google Play Store.

Concedi tutte le autorizzazioni necessarie come l’accesso alla lettura di notifiche, foto, contenuti multimediali e file nell’app. Attiva o disattiva il pulsante di avvio automatico.

Ora l’app registrerà tutte le notifiche, inclusi i messaggi di WhatsApp.

Nota: l’app sarà anche in grado di registrare tutte le notifiche che hai trascinato via.

Abbiamo già menzionato sopra che gli utenti iPhone non possono vedere i messaggi eliminati su WhatsApp. Tuttavia, se hai abilitato l’opzione di backup automatico, c’è un’opzione per recuperare i messaggi WhatsApp cancellati.

Utilizzo del backup della chat di WhatsApp

È necessario eseguire i seguenti passaggi per visualizzare i messaggi eliminati:

Avvia WhatsApp sul tuo telefono e fai clic su Impostazioni. come vedere i messaggi WhatsApp cancellati su iPhone

Tocca le chat e poi vai su Chat Backup. come vedere i messaggi cancellati su Whatsapp su iPhone

Disinstalla e reinstalla WhatsApp. Ti verrà chiesto di ripristinare la cronologia chat dal backup locale.

Utilizzo di iCloud Backup

Puoi utilizzare iCloud per imparare a vedere i messaggi eliminati su Whatsapp iPhone seguendo i seguenti semplici passaggi: