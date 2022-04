WhatsApp da mesi rappresenta il centro privilegiato dei malintenzionati della rete per mettere in atto i loro tentativi di truffa. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea lo scorso anno si sono alternate numerose fake news inerenti al tema del Covid, della pandemia e dei vaccini. Con la conclusione dello stato di emergenza pandemica, l’attenzione dei malintenzionati si è spostata su altri argomenti.

WhatsApp, le nuove fake news relative al caro benzina

In seguito alle fake news sulla campagna di vaccinazione, le odierne notizie fasulle di WhatsApp riguardano il caro costi. Per la precisione sulla piattaforma di messaggistica è possibile incrociare messaggi in cui si sponsorizzano buoni sconto per la benzina. Sempre più utenti vengono intercettati con la promessa di codici coupon gratuiti per il carburante dal valore di 100 euro.

In linea con simili episodi del passato, anche in questa circostanza, dietro le comunicazioni idi WhatsApp si nascondono i malintenzionati della rete con lo scopo di attirare l’attenzione del pubblico.

La promessa dei codici coupon per la benzina dal valore di 100 euro è infatti un semplice pretesto per i lettori. Coloro che sono attirati da questo messaggio vengono infatti invitati a compilare un form. Una volta compilato il form, gli utenti di WhatsApp non ricevono nella maniera più assoluta alcun codice sconto, ma bensì si trovano a condividere in maniera inaspettata le loro informazioni sensibili.

La condivisione dei dati personali con hacker e cybercriminali su WhatsApp può portare ad episodi spiacevoli come furti d’identità e creazione di profili fake sui diversi canali web.