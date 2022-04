A causa di un grosso problema ad un fusibile che potrebbe creare un incendio, il Gruppo Volkswagen deve richiamare circa 118.000 veicoli ibridi plug-in di vari marchi in tutto il mondo.

Sfortunatamente per Volkswagen, questo non è un mese facile, dato che ora deve affrontare un problema molto costoso. Secondo un portavoce, Volkswagen ha scoperto durante le ispezioni “che un fusibile nel sistema di guida di alcuni veicoli ibridi plug-in potrebbe presentare difetti in alcuni casi specifici“. Per questo motivo, ha richiesto il ritiro di oltre centomila veicoli.

Il problema risiede nel fusibile, secondo la società

Ciò potrebbe “nel peggiore dei casi portare questo fusibile a non funzionare correttamente in caso di sovratensione“. Come parte del richiamo, i modelli ad alto rischio devono avere un tappetino isolante installato sulla scatola dell’interruttore della batteria ad alto voltaggio come precauzione.

Circa 42.300 auto del marchio VW sono interessate in tutto il mondo, di cui quasi 26.000 in Germania. Ciò riguarda le varianti PHEV delle serie Golf, Tiguan, Passat e Arteon. Secondo la Federal Motor Transport Authority, gli anni modello coinvolti vanno dal 2019 al 2022 e si dice che anche il veicolo commerciale leggero Multivan T7 sia interessato.

Inoltre, sono interessati modelli MQB simili dei marchi del gruppo Audi, Seat e Skoda. Tuttavia, non ci sono ancora dati concreti sui veicoli interessati, ma resta il reschio che alcuni di questi potrebbero creare in futuro problemi o causare incidenti.