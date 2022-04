Unieuro raccoglie le migliori offerte del periodo, mettendole a disposizione di tutti i consumatori sul territorio nazionale, senza però obbligarli a rinunciare alla qualità generale. L’ottima soluzione che troverete nel nostro articolo, infatti, risulta essere anche attiva sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio.

Tutto questo è possibile, solamente, nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa, intesi come somma dei vari prodotti aggiunti al carrello, o più semplicemente valore complessivo dell’ordine. I prodotti, in parallelo, sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, che copre solamente i difetti di fabbrica, ed anche nella variante no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Unieuro: che occasione per risparmiare

Unieuro svela al pubblico una nuova campagna promozionale arricchita con sconti pazzeschi, in grado di soddisfare sia i più esigenti, che coloro che vorrebbero spendere il minimo indispensabile. A rappresentare la fascia alta della telefonia mobile, troviamo sicuramente il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, il top del top della lineup del 2022, in vendita nel periodo corrente alla cifra finale di 1379 euro. Dimezzando la spesa, ma mantenendo elevate le prestazioni, ecco arrivare l’ottimo Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo finale non va oltre i 649 euro.

In ultimo, nell’eventualità in cui non si volessero spendere più di 400 euro, sarà possibile affidarsi direttamente ad uno a scelta tra Oppo A54s, Galaxy A13, xiaomi Redmi 9C, redmi Note 11, Oppo A16s o similari. Se volete conoscere da vicino il volantino, collegatevi subito qui.