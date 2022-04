Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Trony sono sicuramente molto interessanti, se non tra le migliori del periodo corrente, proprio perché in grado di ridurre precipitosamente i prezzi di vendita, dei prodotti più richiesti ed in voga.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici in Italia, ma senza presentare differenze in termini regionali o di localizzazione. Ciò sta a significare che sarà possibile godere delle riduzioni in ogni singolo punto vendita, ma non sul sito ufficiale; tutti i dispositivi sono distribuiti, come al solito del resto, con garanzia della durata totale di 2 anni.

Trony: che occasioni, ecco i prezzi più bassi del periodo

Con il volantino Trony gli utenti sono davvero molto felici di avere l’occasione di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, data infatti la presenza di modelli sempre più scontati con i quali riuscire anche a godere di una riduzione del 100% rispetto all’originario valore di listino.

Grazie al Prendi 3 Paghi 2, infatti, la soluzione corrente richiede l’acquisto di 3 prodotti, dal prezzo e dal modello differente; fatto questo, giungendo successivamente in cassa si avrà la possibilità di godere di uno sconto del 100%, applicato direttamente sul meno caro del trittico. Coloro che invece ne vorranno acquistare solamente un paio, potranno invece ricevere in cambio una riduzione del 50%, sempre applicata sul meno caro.

Tutti i dettagli del volantino, che ricordiamo scadrà direttamente oggi, sono disponibili a questo link.