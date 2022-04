Il mese di aprile è ormai agli sgoccioli e le varie piattaforme di contenuti multimediali si stanno preparando per far arrivare tante novità. Per il prossimo mese, ad esempio, il colosso Sky ha in serbo per i propri utenti tanti nuovi titoli tra film e serie TV. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Sky, ecco i nuovi titoli tra film e serie TV in arrivo il prossimo mese

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete alcuni dei nuovi titoli tra film e serie TV che vedremo arrivare ufficialmente su Sky a partire dal mese di maggio 2022. Tra questi, ricordiamo l’arrivo della sesta stagione della serie tv This is Us e i film Resident Evil: Welcome to Raccoon City e Ghostbusters Legacy. Vi ricordiamo comunque che nei prossimi giorni potrebbero emergere i nomi di altri titoli in arrivo sul catalogo di Sky.

Serie TV in arrivo a maggio su Sky

1 maggio: LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE, Stagione 23

2 maggio: THIS IS US, Stagione 6

4 maggio: FEED THE BEAS, Stagione 1

9 maggio: L’ASSISTENTE DI VOLO – THE FLIGHT ATTENDANT, Stagione 2

10 maggio: THE SON – IL FIGLIO, Stagione 2

19 maggio: I DELITTI DELLA FORESTA NERA, Stagione 1

20 maggio: BLOCCO 181, Stagione 1

24 maggio: CHICAGO MED, Stagione 7

24 maggio: CHICAGO FIRE, Stagione 10

24 maggio: CHICAGO P.D., Stagione 9

Film in arrivo a maggio su Sky